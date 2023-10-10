Комик с ТНТ признался в запрете участвовать в «Вечернем Урганте» на Первом

Известный комик, участник шоу «Stand Up на ТНТ» и «Что было дальше?» Алексей Щербаков раскрыл некоторые детали «закулисья». Он, в частности, признался, что участникам проектов на ТНТ запрещено появляться в качестве гостей на проекте Первого канала «Вечерний Ургант».

Об этом артист поведал в подкасте «Бухарог Лайв», опубликованном на видеохостинге YouTube. Щербаков заявил, что недоволен таким запретом, введённым руководством ТНТ.

Правда, один раз, участникам ЧБД, всё-таки, разрешили посетить «Вечерний Ургант» в качестве приглашенных звёзд. У Щербакова остались очень позитивные воспоминания от этого визита.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Щербаков рассказал, что исключения на запрет посещать «Вечерний Ургант» были, например, для Ольги Бузовой. Он также выразил сожаление, что «эта теплота и доброта ушли, получается, безвозвратно».

Вечернее шоу с Иваном Ургантом не выходит в эфир Первого канала с конца февраля 2022 года, когда Россия начала спецоперацию на Украине. При этом редакция утверждает, что передача всё ещё не закрыта.

