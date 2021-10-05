Адвокат: комику Мирзализаде отменили пожизненный запрет на пребывание в России

Адвокат комика Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин заявил, что Замоскворецкий суд Москвы отменил пожизненный запрет на пребывание его клиента в России.

По его словам, суд частично удовлетворил иск гражданина Белоруссии и обязал МВД РФ «установить разумный срок вместо пожизненного».

Ранее суд приостановил действие распоряжения МВД РФ о нежелательности пребывания в стране комика Мирзализаде. Решение о пожизненно его нежелательном пребывании в России министерство приняло после выражений молодого человека, которое в ведомстве назвали «возбуждающими ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».