Комик Карибидис рассказал о драках в КВН

Резидент Comedy Club Демис Карибидис рассказал о конфликтах с редакторами во время выступлений в КВН. По его словам, порой, дело доходило до драк, из-за того, что шутку называли «не смешной».

«Были редакторы, с которыми я ругался, спорил не по-детски просто. Я хватался с редакторами, бывало», - сказал Карибидис в интервью блогеру Карену Адамяну.