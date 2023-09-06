Комик Карибидис рассказал о драках в КВН
Резидент Comedy Club Демис Карибидис рассказал о конфликтах с редакторами во время выступлений в КВН. По его словам, порой, дело доходило до драк, из-за того, что шутку называли «не смешной».
«Были редакторы, с которыми я ругался, спорил не по-детски просто. Я хватался с редакторами, бывало», - сказал Карибидис в интервью блогеру Карену Адамяну.
При этом он отметил, что никогда не слышал «необоснованных обвинений» от Александра Маслякова. Вместе с тем, тот «мог что-то подправить».
Депутат Госдумы и победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как шутят парламентарии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru