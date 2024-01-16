СМИ: Ивлеева вернулась в Москву после «голой вечеринки»

Блогер Анастасия Ивлеева вернулась в Москву и решает проблемы после своей «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Ивлеева не признала вину по делу об организации «голой вечеринки»

Ранее СМИ сообщили, что после скандального мероприятия Ивлеева якобы улетела в Дубай. Однако блогер опровергла эту информацию, опубликовав видео из Санкт-Петербурга, где проводила новогодние праздники.

По данным SHOT, Ивлеева вернулась в Москву 14 января.

«Судя по всему, она входит в рабочий режим и сбегать не собирается. Сегодня она решала вопросики в центре столицы после окончания "новогодней паузы" в работе различных ведомств», — отмечает издание.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой вечеринки», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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