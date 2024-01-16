СМИ: Ивлеева вернулась в Москву после «голой вечеринки»

Ранее СМИ сообщили, что после скандального мероприятия Ивлеева якобы улетела в Дубай. Однако блогер опровергла эту информацию, опубликовав видео из Санкт-Петербурга, где проводила новогодние праздники.

По данным SHOT, Ивлеева вернулась в Москву 14 января.

«Судя по всему, она входит в рабочий режим и сбегать не собирается. Сегодня она решала вопросики в центре столицы после окончания "новогодней паузы" в работе различных ведомств», — отмечает издание.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой вечеринки», напоминает RT.

