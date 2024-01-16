СМИ: Ивлеева вернулась в Москву после «голой вечеринки»
Блогер Анастасия Ивлеева вернулась в Москву и решает проблемы после своей «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее СМИ сообщили, что после скандального мероприятия Ивлеева якобы улетела в Дубай. Однако блогер опровергла эту информацию, опубликовав видео из Санкт-Петербурга, где проводила новогодние праздники.
По данным SHOT, Ивлеева вернулась в Москву 14 января.
«Судя по всему, она входит в рабочий режим и сбегать не собирается. Сегодня она решала вопросики в центре столицы после окончания "новогодней паузы" в работе различных ведомств», — отмечает издание.
Ранее Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой вечеринки», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во «Вконтакте» произошел сбой
- Этери Тутберидзе стала ведущей реалити-шоу о похудении
- Мурманск, Москва и Сочи стали лидерами по бронированиям в феврале
- SHAMAN стал голосом выставки-форума «Россия»
- ООН призвала прекратить удары по территории Ирака
- Британского теннисиста Дрейпера стошнило после победы на Australian Open
- Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
- Рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN пойти в армию
- Звезда «Универа» не появится в ситкоме «Универ. 13 лет спустя»
- Глава Кубани предложил запретить «бездумные вечеринки» в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru