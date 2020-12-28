«Комендантский час» для подростков введут в Ленинградской области
«Комендантский час» для несовершеннолетних жителей Ленинградской области введут в период новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Детям и подросткам с 21:00 до 6 часов утра будет запрещено находиться без родителей на улицах, в транспорте, торгово-развлекательных центрах, парках и на стадионах. Ограничения продлятся с 30 декабря до 10 января.
Распоряжение, подписанное губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, создано в рамках постановления областного правительства о мерах по предотвращению коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru