«Комендантский час» для подростков введут в Ленинградской области

«Комендантский час» для несовершеннолетних жителей Ленинградской области введут в период новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Детям и подросткам с 21:00 до 6 часов утра будет запрещено находиться без родителей на улицах, в транспорте, торгово-развлекательных центрах, парках и на стадионах. Ограничения продлятся с 30 декабря до 10 января.

Распоряжение, подписанное губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, создано в рамках постановления областного правительства о мерах по предотвращению коронавируса.

