Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова
Команда Telegram прокомментировала задержание основателя мессенджера Павла Дурова. Соответствующее заявление опубликовано в канале Telegram News.
Ранее бизнесмена арестовали в аэропорту Ле Бурже во Франции, напоминает 360.ru. По данным СМИ, Дуров был задержан из-за отказа сотрудничать с силовиками страны.
«Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать», — отметила команда мессенджера.
Платформа назвала абсурдным то, что ресурс либо его владелец несут ответственность за злоупотребление мессенджером. Компания ожидает скорейшего разрешения ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru