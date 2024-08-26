Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова

Команда Telegram прокомментировала задержание основателя мессенджера Павла Дурова. Соответствующее заявление опубликовано в канале Telegram News.

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Ранее бизнесмена арестовали в аэропорту Ле Бурже во Франции, напоминает 360.ru. По данным СМИ, Дуров был задержан из-за отказа сотрудничать с силовиками страны.

«Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать», — отметила команда мессенджера.

Платформа назвала абсурдным то, что ресурс либо его владелец несут ответственность за злоупотребление мессенджером. Компания ожидает скорейшего разрешения ситуации.

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
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