Кольцо за $16 млн для бывшей. Тимати женится?
Певец и бизнесмен Тимати на своей странице в Instagram выложил видео, в котором он показывает помолвочное кольцо. Стоимость украшения составляет 16 миллионов долларов, а размер камня – 75 карат.
На видео Тимати общается к продавцу Джекобу: «Как думаешь, мне могут отказать с таким кольцом?»
Этим постом певец спровоцировал слухи о своей помолвке. Сразу после завершения съемок шоу «Холостяк» Тимати прилетел на отдых в Дубай.
Поклонники, пристально следящие за его Instagram, заметили, что артист стал много времени проводить со своей бывшей девушкой Анастасией Решетовой и сыном Ратмиром. С Решетовой певец разорвал отношения несколько месяцев назад, но по всей видимости «точка» в отношениях еще не поставлена.
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