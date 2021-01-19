Кольцо за $16 млн для бывшей. Тимати женится?

Певец и бизнесмен Тимати на своей странице в Instagram выложил видео, в котором он показывает помолвочное кольцо. Стоимость украшения составляет 16 миллионов долларов, а размер камня – 75 карат.

На видео Тимати общается к продавцу Джекобу: «Как думаешь, мне могут отказать с таким кольцом?»