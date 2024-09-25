Колокольцев: Мошенники активно используют дипфейки от имени МВД

Городские службы подготовились к новому отопительному сезону и снегопадам

Почти 40 площадок освободили в Москве с начала года для строительства жилья по реновации

Столичные производители нарастили экспорт товаров обрабатывающей и пищевой промышленности

Второй поток студентов-реставраторов из Донбасса прошел стажировку в Москве

Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе