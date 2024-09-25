Колокольцев: Мошенники активно используют дипфейки от имени МВД
Мошенники активно используют дипфейки от имени МВД и других ведомств, сообщил глава российской полиции Владимир Колокольцев.
Он отметил, что злоумышленники используют все более ухищренные способы обмана пользователей. Мошенники генерируют с помощью ИИ изображения и голоса представителей министерств.
Общий ущерб от IT-преступлений в России с начала 2024 года превысил 116 миллиардов рублей, добавил глава МВД. По его словам, за последние пять лет количество киберпреступлений выросло более чем вдвое. Подобные преступления также составляют около 40% в общем массиве.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что к стремительному росту киберпреступлений привела незащищенность персональных данных россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru