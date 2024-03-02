Коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет
Коллекционер, дизайнер Айрис Апфель умерла в США на 103-м году жизни. Об этом пишет New York Post.
«Айрис Апфель, светская дама Нью-Йорка и дизайнер интерьеров ... скончалась в пятницу в своем доме в Палм-Бич, штат Флорида», — отмечается в материале.
Представитель Апфель Стю Лозер подтвердил ее смерть.
Айрис Апфель родилась в Нью-Йорке в еврейской семье, ее мать Сэди Баррель была родом из России. В начале карьеры дизайнер сотрудничала с журналом Women's Wear Daily, дизайнером интерьеров Элионор Джонсон, иллюстратором Робертом Гудманом. Апфель вместе с супругом открыла в 1950 году текстильную компанию Old World Weavers, которая занималась реставрацией старинных тканей. Чета в том числе принимала участие в работе над заказами Белого дома для девяти американских президентов.
Апфель обрела широкую известность после выставки коллекции ее костюмов в Метрополитан-музее Нью-Йорка в 2005 году. Позже дизайнер стала лицом кампании косметического бренда MAC. Кроме того, в возрасте 97 лет Апфель подписала контракт с агентством IMG в качестве модели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru