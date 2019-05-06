Коллекторы просят доступ к базе телефонных номеров должников

Доступ к телефонам должников, которые они указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), намереваются получить коллекторы. Как отмечают «Известия», с такой инициативой в Госдуму «Национальная ассоциация коллекторских агентств». Так в организации хотят решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах. Президент организации Эльман Мехтиев пояснил, что четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга.

По закону сейчас коллекторы не имеют права проверять телефонные номера из реестра.