Коллекторы просят доступ к базе телефонных номеров должников
Доступ к телефонам должников, которые они указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), намереваются получить коллекторы. Как отмечают «Известия», с такой инициативой в Госдуму «Национальная ассоциация коллекторских агентств». Так в организации хотят решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах. Президент организации Эльман Мехтиев пояснил, что четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга.
По закону сейчас коллекторы не имеют права проверять телефонные номера из реестра.
Ранее НСН сообщала, что МВД собирается защитить россиян от коллекторов. Для этого министерство намерено запретить выдавать жителям страны микрозаймы через интернет без предоставления паспорта. Соответствующий законопроект, как пишет Ura.ru, уже внесен на рассмотрение в Госдуму. В документе прописано, что идентификация лица, желающего получить кредит, должна быть обязательной..
Ранее в эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны внимание федеральные власти.
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