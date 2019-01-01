Коллекторам запретили выбивать коммунальные долги россиян

Госдума приняла закон, который запрещает передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг. Как отмечает РИА Новости, об этом заявила автор документа, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Она отметила, что законопроект поможет защитить жилищные права россиян.

В документе отмечается, что уступка права по взысканию просроченной задолженности за услуги ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка. В частности, в виду имеются управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие организации.

Между тем, принятый в третьем чтении законопроект был дополнен рядом значимых поправок. В частности, он делает невозможным погашение долгов за счёт соседей. Кроме того, взыскание будет возможно только в судебном порядке.

Ранее НСН писала, что большинство россиян, а именно 60%, в целом довольны качеством жилищно-коммунальных услуг. В их числе – отопление, водоснабжение и техобслуживание жилого фонда. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. При этом, как отмечают социологи, большая часть опрошенных настаивает на том, что качество услуг не изменилось в сфере холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и отопления.

Также опрос ВЦИОМ показал, что наиболее заметные изменения, по мнению россиян, произошли в ЖКХ в сфере содержания и текущего ремонта жилья, а также вывоза мусора, отмечает Ura.ru.

