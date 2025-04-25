Сергунина: «Орион» на ВДНХ стал обладателем премии «Парки России»

Она уточнила, что современное пространство с аттракционами, детскими площадками, благоустроенными зонами и гастрономическими стало лучшим в категории «Парк года» номинации «Парк развлечений».

Сергунина отметила, что в текущем сезоне для посетителей «Ориона» работают уже 10 аттракционов, в том числе канатная дорога «Воздушный трамвай», которая пользуется особой популярностью.

«Согласно принятой стратегии, до 2030 года число аттракционов вырастет более чем в три раза», — заключила заммэра.

Ранее Сергунина заявила, что акцию «Библионочь», которая пройдёт в Москве с 26 на 27 апреля, посвятят юбилею Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».