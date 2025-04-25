Сергунина: «Орион» на ВДНХ стал обладателем премии «Парки России»
Семейный тематический парк «Орион» на ВДНХ стал лауреатом национальной премии «Парки России». Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Она уточнила, что современное пространство с аттракционами, детскими площадками, благоустроенными зонами и гастрономическими стало лучшим в категории «Парк года» номинации «Парк развлечений».
Сергунина отметила, что в текущем сезоне для посетителей «Ориона» работают уже 10 аттракционов, в том числе канатная дорога «Воздушный трамвай», которая пользуется особой популярностью.
«Согласно принятой стратегии, до 2030 года число аттракционов вырастет более чем в три раза», — заключила заммэра.
Ранее Сергунина заявила, что акцию «Библионочь», которая пройдёт в Москве с 26 на 27 апреля, посвятят юбилею Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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