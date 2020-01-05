Коллега рассказал о главной заслуге онколога Андрея Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко. Об этом в Facebook сообщила его жена. В марте прошлого года специалисту диагностировали рак желудка.

Уточняется, что Павленко работал в клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге. На протяжении долгого времени врач вел блог в социальных сетях. В онлайн-дневнике он рассказывал о своем лечении, где незадолго до смерти записал прощальное обращение с призывом к больным не сдаваться.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН рассказал, что следил за врачебной деятельностью Андрея Павленко и состоянием его здоровья, о котором он рассказывал в личном блоге. Пылёв отметил, что благодаря работе Андрея Павленко тысячи пациентов в борьбе с раком смогли получить годы жизни.