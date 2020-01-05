Коллега рассказал о главной заслуге онколога Андрея Павленко
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН рассказал о самой большой заслуге скончавшегося от рака коллеги Андрея Павленко.
Скончался онколог Андрей Павленко. Об этом в Facebook сообщила его жена. В марте прошлого года специалисту диагностировали рак желудка.
Уточняется, что Павленко работал в клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге. На протяжении долгого времени врач вел блог в социальных сетях. В онлайн-дневнике он рассказывал о своем лечении, где незадолго до смерти записал прощальное обращение с призывом к больным не сдаваться.
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН рассказал, что следил за врачебной деятельностью Андрея Павленко и состоянием его здоровья, о котором он рассказывал в личном блоге. Пылёв отметил, что благодаря работе Андрея Павленко тысячи пациентов в борьбе с раком смогли получить годы жизни.
«Конечно, тысячи спасенных жизни – это главный успех Андрея Павленко. Вторая заслуга – он сумел создать школу. Что греха таить, система обучения в нашей профессии оставляет жедать лучшего. Она не менялась десятилетиями, в то время, как онкология – наиболее динамично развивающаяся сфера медицины. Учиться по принципам, сформированным в 90-е или 2000-е годы сейчас – совершенно неправильно. Благодаря Андрею в Санкт-Петербурге локально была создана школа, в ней учились врачи, и многие из них уже активно работают сами и реализовались в профессии. Это не менее важно, чем работа Андрея. Поэтому, конечно, для нас, коллег, это большой удар. Я искренне соболезную его семье, его близким», - сказал собеседник НСН.
Ранее член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как решить проблему дефицита кадров в медицине.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Коллега рассказал о главной заслуге онколога Андрея Павленко
- Отомстит ли Иран США за убийство генерала Сулеймани?
- Франция заявила о готовности дать отпор США в случае санкций
- Спасатель рассказал, как выбраться из провалившегося под лед автомобиля
- Ракетные войска стратегического назначения переоснастят к 2024 году