Коллапс в аэропортах Москвы закончился
Росавиация сообщает, что аэропорты Москвы в среду вышли на штатный режим работы, хотя туман над столицей еще окончательно не рассеялся.
Как отмечает РИА Новости, все самолеты принимаются и выпускаются без ограничений.
Авиаколлапс в Москве начался вечером в понедельник, когда город окутал сильный туман, и продолжался до вечера вторника. Сотни рейсов были задержаны или отменены, десятки ушли на запасные аэропорты.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснял Telegram-каналому «Радиоточка НСН», откуда над Москвой взялся «радиационный туман», и почему ничего страшного в нем нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru