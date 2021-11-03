Коллапс в аэропортах Москвы закончился

Росавиация сообщает, что аэропорты Москвы в среду вышли на штатный режим работы, хотя туман над столицей еще окончательно не рассеялся.

Как отмечает РИА Новости, все самолеты принимаются и выпускаются без ограничений.

Авиаколлапс в Москве начался вечером в понедельник, когда город окутал сильный туман, и продолжался до вечера вторника. Сотни рейсов были задержаны или отменены, десятки ушли на запасные аэропорты.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснял Telegram-каналому «Радиоточка НСН», откуда над Москвой взялся «радиационный туман», и почему ничего страшного в нем нет.

