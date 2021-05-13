Колин Фаррелл борется за опеку над сыном
Актер Колин Фаррелл в судебном порядке добивается права опеки над взрослым сыном, который страдает синдромом Ангельмана.
12 сентября сыну артиста и его бывшей девушки - модели Ким Борденейв - Джеймсу исполнится 18 лет. Оба родителя претендуют на право опеки, так как Джеймс по их заверениям не может отвечать за свое здоровье и благополучие. Об этом пишет Page Six.
Синдром Ангельмана — генетическое заболевание, из-за которого происходит задержка в психическом развитии, нарушение сна, припадки, хаотические движения и частый смех. В связи со своим состоянием Джеймс не сможет присутствовать на судебном заседании, оно состоится 27 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн
- Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадности производителей и торговых сетей
- «Выдумка и стоны». Захарова ответила на обвинения США в давление на СМИ
- В Швеции заявили о способности создать России «военные проблемы»
- В Армении заявили о провокации со стороны азербайджанских ВС
- СМИ: Российские военные заблокировали колонну США в Сирии
- Тишковец предрек России рекордную за последние сто лет жару
- Путин провел видеоконференцию с генсеком ООН
- Путин назвал стрельбу в школе в Казани варварским преступлением
- СМИ: Кинотеатры в России объявили войну «Годзилле» и «Мортал Комбат»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru