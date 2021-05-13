Колин Фаррелл борется за опеку над сыном

Актер Колин Фаррелл в судебном порядке добивается права опеки над взрослым сыном, который страдает синдромом Ангельмана.

12 сентября сыну артиста и его бывшей девушки - модели Ким Борденейв - Джеймсу исполнится 18 лет. Оба родителя претендуют на право опеки, так как Джеймс по их заверениям не может отвечать за свое здоровье и благополучие. Об этом пишет Page Six.

Синдром Ангельмана — генетическое заболевание, из-за которого происходит задержка в психическом развитии, нарушение сна, припадки, хаотические движения и частый смех. В связи со своим состоянием Джеймс не сможет присутствовать на судебном заседании, оно состоится 27 сентября.

