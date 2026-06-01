СМИ: Израиль расширил операцию в Ливане на фоне неопределенности в переговорах США и Ирана

По данным агентства, это происходит на фоне неопределенности в переговорах США и Ирана. Иерусалим предпринял самую глубокую вылазку на территорию страны за четверть века. При этом «Хезболла» усилила атаки на север Израиля. Как заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, армия форсировал реку Литани и захватил крепость крестоносцев Бофор. По его словам, речь идет об одной из важнейших стратегических точек для защиты поселений Галилеи и обеспечения безопасности сил Израиля.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приветствовал захват Бофора, назвав это «драматическим этапом и серьезным изменением политики» страны. Клава правительства указал, что отдал армии распоряжение расширить действия в Ливане, углубить и расширить контроль Израиля в местах, ранее контролировавшихся «Хезболлой».

Ранее Нетаньяху отдал приказ армии атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

