Количество тестов на коронавирус в России превысило 13 млн

Уже более 13 миллионов тестов на коронавирус проведено в Российской Федерации с начала эпидемии. Такие данные приводит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, передает ТАСС.

Согласно оперативной информации, за последние 24 часа было сделано 294 тысячи исследований на COVID-19. Как отмечает RT, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о нецелесообразности бесконечного и безграничного роста тестирования на коронавирус.

Ранее стало известно, что еще 51 заражённый коронавирусом умер в российской столице за минувшие стуки. В общей сложности за весь период пандемии в Москве скончались 2970 пациентов с COVID-19, проинформировал оперативный штаб.

При этом, как отмечает РИА ФАН, число умерших с подтверждённым диагнозом коронавируса в мире уже перевалило за отметку в 400 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, выздоровели 3 094 075 инфицированных. Общее число выявленных случаев заражение коронавирусом нового типа достигло 6 910 014​​​.

