Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 23
4 января 202617:04
Количество сбитых беспилотников, летевших на Москву, увеличилось до 23. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщал о 16 сбитых БПЛА. Чуть позже мэр Москвы написал о ликвидации еще 7 дронов.
В свою очередь в Росавиации сообщили об ограничениях на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах «Жуковский» и «Домодедово». А «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации 14 дронов в ночь на 4 января, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
