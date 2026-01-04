Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 23

Ранее Собянин сообщал о 16 сбитых БПЛА. Чуть позже мэр Москвы написал о ликвидации еще 7 дронов.

В свою очередь в Росавиации сообщили об ограничениях на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах «Жуковский» и «Домодедово». А «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации 14 дронов в ночь на 4 января, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

