Количество самозанятых в России превысило 12 млн человек
Количество самозанятых россиян составило более 12 млн человек к началу декабря 2024 года. Об этом на своем сайте сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).
Вместе с тем начисленные налоги составили более 219 млрд рублей во время действия специального режима, а доходы самозанятых превысили 5,2 трлн рублей.
По данным ведомства, средний возраст самозанятых достиг 36 лет, самому молодому обладателю этого статуса исполнилось 14 лет, самому возрастному — 84 года.
В ФНС также отметили, что 50% российских самозанятых ранее не декларировали доходы.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что повышение лимита дохода для самозанятых нарушит «обещания» депутатов, так как изначально подразумевалось, что никакие параметры системы не будут меняться в течение десяти лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru