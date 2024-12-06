Количество самозанятых в России превысило 12 млн человек

Вместе с тем начисленные налоги составили более 219 млрд рублей во время действия специального режима, а доходы самозанятых превысили 5,2 трлн рублей.

По данным ведомства, средний возраст самозанятых достиг 36 лет, самому молодому обладателю этого статуса исполнилось 14 лет, самому возрастному — 84 года.

В ФНС также отметили, что 50% российских самозанятых ранее не декларировали доходы.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что повышение лимита дохода для самозанятых нарушит «обещания» депутатов, так как изначально подразумевалось, что никакие параметры системы не будут меняться в течение десяти лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

