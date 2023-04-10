В Приморском крае упало колесо обозрения

В Сети появилось видео, на котором заснят момент падения: старое колесо рухнуло на территорию рядом с детской площадкой.

Как отметили в администрации Арсеньева, парк «Восток» находится на реконструкции, в нем проводится плановый демонтаж аттракционов. Тем не менее прокуратура города организовала проверку исполнения законодательства при демонтаже колеса обозрения.

«Предварительно установлено, что работы ... носили запланированный характер и производились новым собственником объектов. Надзорное ведомство даст оценку полноте исполнения требований безопасности», — отмечается в сообщении на сайте прокуратуры Приморья.

