В Приморском крае упало колесо обозрения
Колесо обозрения рухнуло в парке «Восток» в городе Арсеньеве Приморского края. Об этом сообщают «Вести:Приморье».
В Сети появилось видео, на котором заснят момент падения: старое колесо рухнуло на территорию рядом с детской площадкой.
Как отметили в администрации Арсеньева, парк «Восток» находится на реконструкции, в нем проводится плановый демонтаж аттракционов. Тем не менее прокуратура города организовала проверку исполнения законодательства при демонтаже колеса обозрения.
«Предварительно установлено, что работы ... носили запланированный характер и производились новым собственником объектов. Надзорное ведомство даст оценку полноте исполнения требований безопасности», — отмечается в сообщении на сайте прокуратуры Приморья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru