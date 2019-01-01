Кокорина и Мамаева признали виновными

Напомним, ранее прокуратура попросила суд признать всех подсудимых виновными, а также назначить Александру Кокорину наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Павлу Мамаеву - в виде одного года и пяти месяцев, сообщает RT.

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов сообщил в эфире НСН, что это адекватное наказание с учетом всех статей, по которым футболистов обвиняют. По словам защитника, для обычных граждан требование прокуратуры могло быть строже.