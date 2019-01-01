Общество

Кокорина и Мамаева признали виновными

8 мая14:42

В Пресненском суде Москвы началось вынесение приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Судья заявила, что оба спортсмена признаны виновными в побоях и хулиганстве, передаёт АГН Москва.

«Суд установил, что Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Протасовицкий совершили умышленное причинение вреда здоровью», - добавил он.

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Напомним, ранее прокуратура попросила суд признать всех подсудимых виновными, а также назначить Александру Кокорину наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Павлу Мамаеву - в виде одного года и пяти месяцев, сообщает RT.

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов сообщил в эфире НСН, что это адекватное наказание с учетом всех статей, по которым футболистов обвиняют. По словам защитника, для обычных граждан требование прокуратуры могло быть строже. 

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