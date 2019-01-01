Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого этапировали в колонию. Как пишет ТАСС, об этом этом сообщает УФСИН.
В минувшую пятницу, 28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении осуждённых футболистов, подчёркивает RT. В свою очередь, начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз рассказал, что футболисты будут этапированы в ближайшую от Москвы колонию поездом, подчёркивает АГН «Москва».
Напомним, 8 мая Пресненский суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к одному году шести месяцам колонии каждого, Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам лишения свободы каждый.
Между тем, ранее, в беседе с НСН авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский высказал мнение о том, что вместе друзей-футболистов вряд ли посадят. По его словам, в местах не столь отдалённых не принято содержать рядом фигурантов одного дела, чтобы избежать сговора или побега. Хотя насчёт последнего у собеседника НСН большие сомнения.
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