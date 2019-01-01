Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого этапировали в колонию. Как пишет ТАСС, об этом этом сообщает УФСИН.

В минувшую пятницу, 28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении осуждённых футболистов, подчёркивает RT. В свою очередь, начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз рассказал, что футболисты будут этапированы в ближайшую от Москвы колонию поездом, подчёркивает АГН «Москва».