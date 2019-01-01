Кокорин получит золотую медаль РФПЛ после выхода из тюрьмы

Руководство клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга не будет передавать Александру Кокорину золотую медаль РФПЛ. Как отмечает «Спорт-Экспресс», по словам президента клуба Александра Медведева, награду футболист сможет забрать лично. Он отметил, что передавать медаль родственникам бессмысленно – она должна попасть в руки игрока после того, как он выйдет из тюрьмы. Между тем, как напоминает RT, 4 мая «Зенит» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России по футболу.

Александра Кокорина осудили за хулиганство и побои на полтора ода колонии общего режима. Год и пять месяцев получил футболист «Краснодара» Павел Мамаев. Молодых людей осудили за инцидент с двумя драками, устроенными в октябре прошлого года в центре столицы, отмечает Ura.ru.

В ходе оглашения приговора судья также огласил «приговор» стулу, которым Кокорин ударил в кафе «Кофемания» чиновника Дениса Пака. Как орудие преступления этот предмет мебели необходимо уничтожить, заявил он.

Неутешительный «приговор» стулу полностью соответствует закону, рассказал в эфире НСН федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Пашин.