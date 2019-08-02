Кокорин и Мамаев попросили об УДО

Ранее НСН писала, что Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии. Футболисты подчеркнули, что их неплохо приняли другие обитатели колонии, а жизнь за решёткой в общем оказалась не так страшна, как они себе представляли. Нападающий «Зенита» добавил, что он и Мамаев трудятся «в местах не столь отдалённых» упаковщиками. Кроме того, спортсмены пришли к выводу, что в колонии находиться гораздо легче, так как там чёткий распорядок дня в отличие от СИЗО.

Напомним, что Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам в колонии общего режима, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – к 1 году и 5 месяцам, отмечает РИА ФАН. Они получили сроки за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

