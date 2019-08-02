Кокорин и Мамаев попросили об УДО
Павел Мамаев, Александр Кокорин, а также брат последнего – Кирилл, которые были осуждены за драку в центре Москвы, подали в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что прошения зарегистрированы в Алексеевском районном суде Белгородской области. Источник подчёркивает, что дата их рассмотрения пока не назначена.
Ранее НСН писала, что Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии. Футболисты подчеркнули, что их неплохо приняли другие обитатели колонии, а жизнь за решёткой в общем оказалась не так страшна, как они себе представляли. Нападающий «Зенита» добавил, что он и Мамаев трудятся «в местах не столь отдалённых» упаковщиками. Кроме того, спортсмены пришли к выводу, что в колонии находиться гораздо легче, так как там чёткий распорядок дня в отличие от СИЗО.
Напомним, что Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам в колонии общего режима, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – к 1 году и 5 месяцам, отмечает РИА ФАН. Они получили сроки за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.
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