Gelandewagen Кокорина направили на штрафстоянку

Элитный автомобиль Mercedes Gelandewagen, принадлежащий осуждённому футболисту Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за нарушение правил парковки. Как сообщает сайт KP.RU, случилось это в Арбатском районе столицы.

Авто стояло в Проточном переулке, неподалёку от дома, где спортсмен живет с супругой. Эвакуатор доставил дорогостоящую иномарку на штрафную стоянку на юго-востоке Москвы.

Как сообщает ТАСС, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин, осужденные по делу о драках в центре Москвы, доставлены в колонию в Белгородской области. Сейчас они проходят карантин. Адвокаты намерены просить об их условно-досрочном освобождении. Товарищ спортсменов Александр Протасовицкий, также получивший срок, пока остается в московском следственном изоляторе.

