Кокорин и Мамаев могут оказаться в колонии в ближайшие выходные

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут оказаться в колонии в ближайшие выходные. Как отмечает телеканал «360», об этом заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Он утончил, что футболистов этапируют из СИЗО либо к концу этой недели, либо на следующей. При этом юрист добавил, что информация о том, в какой именно колонии футболистам предстоит отбывать наказание, скорее всего, до последнего останется закрытой.

Однако, как отметил, Игорь Бушманов, спортсменов этапируют в исправительное учреждение на территории одной из областей, ближайших к столичному региону.

Как напоминает RT, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в центре столицы. После инцидента против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.