Ветеран «Спартака» осудил намерение «Краснодара» порвать с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, по-прежнему хочет разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО. Об этом сообщил глава палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН раскритиковал кубанскую команду и ее владельца.

«Если б я был Галицким, я бы контракт не порвал, я бы поддержал. Человек все же приносил громадную пользу клубу. Я бы дал ему шанс. Я теряю уважение к этому человеку. Он – ничего не теряет. Он хозяин. То что делает «Краснодар» - некрасиво. «Зенит» же не расторгает контракт. Я слышал, Кокорину снижают зарплату, но контракт не рвут. А Галицкий поступает несолидно», - попенял ветеран футбола.

Однако он признает, что вернуться в форму и Мамаеву, и его сообщнику Александру Кокорину будет непросто.