Ветеран «Спартака» осудил намерение «Краснодара» порвать с Мамаевым
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд в эфире НСН раскритиковал кубанскую команду и ее владельца.
Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, по-прежнему хочет разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО. Об этом сообщил глава палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН раскритиковал кубанскую команду и ее владельца.
«Если б я был Галицким, я бы контракт не порвал, я бы поддержал. Человек все же приносил громадную пользу клубу. Я бы дал ему шанс. Я теряю уважение к этому человеку. Он – ничего не теряет. Он хозяин. То что делает «Краснодар» - некрасиво. «Зенит» же не расторгает контракт. Я слышал, Кокорину снижают зарплату, но контракт не рвут. А Галицкий поступает несолидно», - попенял ветеран футбола.
Однако он признает, что вернуться в форму и Мамаеву, и его сообщнику Александру Кокорину будет непросто.
«Организм готов к нагрузкам в том случае, если регулярно тренируешься. Мамаеву и Кокорину трудно будет очень. Кокорину полегче, он помоложе. Может быть, они в тюрьме занимаются. Во всяком случае, им осталось дотерпеть до декабря и начать сначала свою спортивную карьеру. Сумеют они за счет силы воли выйти на тот уровень, на котором были? Все зависит только от ребят. Футбол сейчас очень интенсивный вид спорта стал, силовой, «чумовой», беготни много. Надо быть очень прилично физически подготовленным», - заключил собеседник НСН.
Напомним, Мамаев находится в СИЗО с октября 2018 года. Вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным он обвиняется в драках в центре Москвы.
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