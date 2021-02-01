Когда россиянам ждать прихода весны рассказал синоптик
Весна придет в центральные районы России в конце марта, сообщает RT со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По его словам, речь идет о переходе среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям. Как правило, это происходит к 28 марта.
Тем временем, по словам эксперта, с началом февраля зима вернётся в центральные районы России.
Как сообщалось, на севере, в центре европейской части России и в некоторых других регионах температура в феврале превысит норму.
На севере и в центре страны температура ожидается около нормы. Теплее будет в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, на южном и центральном Урале, в южной половине Западной Сибири и на крайнем юге Красноярского края, а также в Магаданской области и на Чукотке.
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