Когда россиянам ждать прихода весны рассказал синоптик

Весна придет в центральные районы России в конце марта, сообщает RT со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, речь идет о переходе среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям. Как правило, это происходит к 28 марта.

Тем временем, по словам эксперта, с началом февраля зима вернётся в центральные районы России.