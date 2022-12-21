«Когда придёт время». Собянин рассказал, когда в Москве разрешат митинги

По его словам, именно по этой причине власти отказываются согласовывать митинги - сначала из-за коронавируса, а теперь из-за гриппа, но в будущем это обязательно изменится.

«Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — добавил градоначальник.

Ранее официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции пресекли попытки проведения несанкционированных акций в ряде регионов России, сообщает RT.