«Когда придёт время». Собянин рассказал, когда в Москве разрешат митинги
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обеспечить соблюдение всех санитарных мер в столице возможно лишь при проведении официальных городских мероприятий, сообщает РИА Новости.
По его словам, именно по этой причине власти отказываются согласовывать митинги - сначала из-за коронавируса, а теперь из-за гриппа, но в будущем это обязательно изменится.
«Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — добавил градоначальник.
Ранее официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции пресекли попытки проведения несанкционированных акций в ряде регионов России, сообщает RT.
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