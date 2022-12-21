«Когда придёт время». Собянин рассказал, когда в Москве разрешат митинги

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обеспечить соблюдение всех санитарных мер в столице возможно лишь при проведении официальных городских мероприятий, сообщает РИА Новости.

Путин запретил митинги у церквей и вокзалов

По его словам, именно по этой причине власти отказываются согласовывать митинги - сначала из-за коронавируса, а теперь из-за гриппа, но в будущем это обязательно изменится.

«Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — добавил градоначальник.

Ранее официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции пресекли попытки проведения несанкционированных акций в ряде регионов России, сообщает RT.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Акция ПротестаМитингСергей СобянинМосква
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