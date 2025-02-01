Книгу Эйнштейна с его подписью продадут на аукционе

Книга с подписью «Альберт Эйнштейн, 49» и обложкой из искусственной кожи стала частью аукциона, который посвящен рукописям и книгам известных людей.

Торги проведет дом RR Auctions 12 февраля.

На этом аукционе также будут представлены автографы американских президентов Линкольна и Джефферсона, Чарльза Дарвина, Мэрилин Монро, Илона Маска и других.

Ранее письмо Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту, в котором говорилось об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия, ушло с молотка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

