Шедевр Рафаэля «Святая Мария Магдалена» продадут с аукциона

Картину великого Рафаэля «Святая Мария Магдалена», написанную на дереве, выставят на аукцион, который пройдет 6 февраля, сообщили в аукционном доме Sotheby’s.

Выставка картин Рафаэля открывается в Москве

Работа мастера эпохи Возрождения предварительно оценена в $2-3 миллиона. Она вошла в первую часть торгов Sotheby’s, посвящённых Старым мастерам.

Ранее «Грязный» портрет Марии Магдалины оказался кисти Рафаэля Санти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродажаХудожникиАукционКартина

Горячие новости

Все новости

партнеры