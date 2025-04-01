Глава МИД КНР назвал русских сильной и выносливой нацией

Русские - сильная и выносливая нация, которая в критический момент консолидирует силы, считает глава МИД Китая Ван И. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Как отметил министр, Россия отличается блестящей культурой, ее литература и искусство оказывают «далекоидущее влияние» на развитие цивилизации.

«А русские - сильная и выносливая нация, которая консолидирует мощные патриотические силы в критический момент, когда Родина находится на краю пропасти или под внешним давлением», - подчеркнул Ван И.

Министр добавил, что много раз посещал РФ и ощущал, что у страны богатая история, а жители России уважают ее и стремятся «сохранить и запомнить».

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа, напоминает РЕН ТВ.

