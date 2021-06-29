Ключи от новых автомобилей получили еще пятеро вакцинировавшихся москвичей

Награждение победителей розыгрыша автомобилей среди сделавших прививку от коронавируса состоялось в российской столице. Ключи от новых машин получили пятеро горожан.

Счастливчикам поставили первый компонент вакцины в период с 14 по 20 июня. Победители были отобраны посредством генератора случайных чисел. На вручении присутствовал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о стимулирующей вакцинацию акции с суперпризом за прохождение процедуры прививки. Участниками розыгрыша могут стать все, кто получит первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля включительно.

Один раз в неделю предполагается разыгрывать по пять автомобилей Renault Logan. Уточнить имена победителей можно на портале mos.ru. В специальном разделе необходимо ввести номер полиса обязательного медицинского страхования или данные паспорта.

