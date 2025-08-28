Клуб «Лето Побед» посетили около 6 тысяч детей во время каникул

Торжественная церемония закрытия сезона детского клуба «Лето Побед» состоится в Музее Победы 29 августа. Проект реализуется при поддержке столичного Департамента образования и науки.

По словам директора Детского клуба Музея Победы Марии Гуменюк, гостями мероприятия станут участники программы «Парк Победы. Главный патриотический», а организаторы подготовили красочную историческую реконструкцию, причем дети смогут пообщаться с реконструкторами. «Ребятам расскажут о подвигах летчиков, танкистов, связистов и пехотинцев», — добавила Гуменюк.

Ярким завершением праздника станет гала-концерт в музее «Г.О.Р.А.» с ведущей Детского радио Лерой Сарафановой. На сцене выступят артисты музыкального театра «На Поклонке», Маруся и Ника Левкины, а также детская музыкальная группа «Непоседы».

За время летних каникул клуб «Лето Побед» посетило около 6000 школьников из Москвы. На протяжении 13 смен ребята посетили 500 экскурсий по Музею истории ГАИ, музею «Г.О.Р.А.» и Музею Победы, встретились с сотрудниками МЧС и Росгвардии, а также участвовали более чем в 200 мастер-классах, на которых занимались 3D-моделированием, рисованием, танцами, пением и многим другим.

Гостями детского клуба стали программный директор и ведущий музыкальных программ радиостанции «Наше Радио» Игорь Паньков, певица Виктория Дайнеко, певица и актриса Маруся Левкина, доброволец отрядов «Барс-6» и «Барс-31» Владимир Измайлов, ветеран спецоперации, кавалер ордена Мужества Александр Князев, соло-пилотажник авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» ВВС России, пилот-инструктор Boeing 737 Дмитрий Копосов и многие другие.

Генеральным информационным партнером клуба «Лето Побед» стала радиостанция «НАШЕ Радио». Информационные партнеры — НСН, медиахолдинг «ФедералПресс», РИА «Победа РФ», медиахолдинг «Вечерняя Москва», «Афиша КП», «Газета.ру» и Информационное агентство «Мангазея».

