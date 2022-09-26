Клишас заявил, что новых законов об уклонении от призыва в повестке нет

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что повестка Госдумы на текущей неделе, а также очередного заседания Совфеда 4 октября, будет очень содержательной.

В Совфеде предложили сократить список болезней для отсрочки от службы

Он отметил, что никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, а также увеличения сроков по действующим статьям УК рассматривать не планируется - их «не было и нет».

«Акцент - на социальную поддержку граждан, в том числе тех, кто идёт служить в рамках частичной мобилизации. Вместе с правительством продолжаем работу над этой важнейшей и неотложной темой», - заключил сенатор.

Ранее инициативная группа в лице первого заместителя председателя Совфеда Андрея Турчака, зампредседателя Совфеда Николая Журавлёва, сенаторов Андрея Клишаса и Ирины Рукавишниковой разработали и внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции, пишут «Известия».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаПризывСовет Федерации РФАндрей Клишас
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