В Совфеде предложили сократить список болезней для отсрочки от службы

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву, сообщает РИА Новости.

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По её мнению, следует обновить критерии годности к несению военной службы и исключить некоторые заболевания, при которых призывник признаётся негодным к службе, например, плоскостопие и сколиоз определённых степеней.

«Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», - подчеркнула Ковитиди.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса в России получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщает RT.

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ФОТО: Ковитиди
ТЕГИ:МобилизацияБолезньОтсрочка От АрмииСенаторыОльга Ковитиди
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