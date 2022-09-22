В Совфеде предложили сократить список болезней для отсрочки от службы

По её мнению, следует обновить критерии годности к несению военной службы и исключить некоторые заболевания, при которых призывник признаётся негодным к службе, например, плоскостопие и сколиоз определённых степеней.

«Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», - подчеркнула Ковитиди.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса в России получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщает RT.

