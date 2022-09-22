В Совфеде предложили сократить список болезней для отсрочки от службы
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву, сообщает РИА Новости.
По её мнению, следует обновить критерии годности к несению военной службы и исключить некоторые заболевания, при которых призывник признаётся негодным к службе, например, плоскостопие и сколиоз определённых степеней.
«Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», - подчеркнула Ковитиди.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса в России получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, сообщает RT.
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