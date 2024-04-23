Клишас: Сенаторы пройдут ПЦР-тестирование перед инаугурацией Путина

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

СМИ: Депутатов обязали пройти ПЦР-тест перед посланием Путина

По его словам, перед церемонией сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.

«По поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет шестого мая», - сказал Клишас.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящая церемония инаугурация является очередным поводом для новых попыток «наших врагов» по дестабилизации обстановки в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Совет Федерации РФИнаугурацияВладимир ПутинКоронавирусАндрей Клишас

Горячие новости

Все новости

партнеры