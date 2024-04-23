Клишас: Сенаторы пройдут ПЦР-тестирование перед инаугурацией Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По его словам, перед церемонией сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.
«По поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет шестого мая», - сказал Клишас.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящая церемония инаугурация является очередным поводом для новых попыток «наших врагов» по дестабилизации обстановки в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru