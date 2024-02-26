СМИ: Депутатов обязали пройти ПЦР-тест перед посланием Путина

Депутатов Госдумы обязали сдать ПЦР-тест перед посланием Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Путин заявил, что его послание парламенту будет постановкой задач на предстоящие шесть лет
«Депутатов оповестили о необходимости сдачи пцр-теста 28 февраля перед посланием президента», - говорится в сообщении агентства.

Президент выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
ТЕГИ:ДепутатыВладимир Путин

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