СМИ: Депутатов обязали пройти ПЦР-тест перед посланием Путина
26 февраля 202413:57
Депутатов Госдумы обязали сдать ПЦР-тест перед посланием Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
«Депутатов оповестили о необходимости сдачи пцр-теста 28 февраля перед посланием президента», - говорится в сообщении агентства.
Президент выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru