Соавтор Конституции Шахрай: В России нет и не было моратория на смертную казнь
Для возобновления применения смертной казни достаточно решения президента или палат парламента, сказал НСН Сергей Шахрай.
В России законодательно не прописан мораторий на смертную казнь, страна взяла на себя одностороннее обязательство, когда вступала в Совет Европы и распространяла на себя юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), и в любой момент может его отменить. Об этом НСН заявил один из авторов Конституции России Сергей Шахрай.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России не нужно проводить референдум по вопросу возвращения смертной казни. По его словам, этот вопрос находится в ведении Конституционного суда. Володин также предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Шахрай заявил, что смертная казнь предусмотрена российским законодательством, запрос в Конституционный суд отправлять бессмысленно.
«В статье 20 Конституции России записано, что в России действует смертная казнь. Она может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Смертная казнь прописана и в УК РФ. Слова “мораторий” нет ни в Конституции, ни в других законах, нет соответствующих обязательств у России и в международных договорах. Так что для того, чтобы вновь начать применять смертную казнь, достаточно решения президента или палат парламента. Конституционный суд не вводил мораторий и не может его отменить», — сказал Шахрай.
Собеседник НСН подчеркнул, что Россия сделала одностороннее заявление о моратории.
«Мы не ратифицировали ни одного международного документа. Просто когда мы вступали в Совет Европы и распространяли на себя юрисдикцию Европейского суда по правам человека, мы взяли на себя одностороннее обязательство не применять смертную казнь и назвали это мораторием. Это абсолютно наш внутренний вопрос», — резюмировал он.
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева заявила, что вместо того, чтобы вводить смертную казнь в России, нужно дать всем пожизненно осужденным работу в колонии, чтобы они сами компенсировали траты на свое содержание.
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