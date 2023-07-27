Клишас: Поправка о запрете на юридическую помощь в военкоматах противоречит Конституции
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал внимательно рассмотреть поправку в закон о военной службе, вводящую запрет на оказание юридической помощи в военкоматах. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.
«Закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь, быть не может, он противоречит Конституции», — подчеркнул Клишас.
Председатель комитета Совфеда напомнил о статье 48 основного закона страны, согласно которой россияне имеют право на получение квалифицированной юридической помощи, причем в предусмотренных законодательством случаях она должна оказываться бесплатно.
Ранее в Госдуме предложили запретить юристам и адвокатам представлять интересы россиян в военкоматах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН» . Предполагается, что защитники — «полномочные представители» — не смогут подавать жалобы, делать это должен гражданин или его законный представитель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru