Клишас: Поправка о запрете на юридическую помощь в военкоматах противоречит Конституции

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал внимательно рассмотреть поправку в закон о военной службе, вводящую запрет на оказание юридической помощи в военкоматах. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

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«Закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь, быть не может, он противоречит Конституции», — подчеркнул Клишас.

Председатель комитета Совфеда напомнил о статье 48 основного закона страны, согласно которой россияне имеют право на получение квалифицированной юридической помощи, причем в предусмотренных законодательством случаях она должна оказываться бесплатно.

Ранее в Госдуме предложили запретить юристам и адвокатам представлять интересы россиян в военкоматах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН» . Предполагается, что защитники — «полномочные представители» — не смогут подавать жалобы, делать это должен гражданин или его законный представитель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонституцияВоенкоматыСовет Федерации РФАндрей Клишас

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