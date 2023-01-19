Клишас оценил предложение о передаче детям-сиротам имущества уехавших из России
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал предложение использовать имущество граждан, покинувших Россию, для решения проблемы с жильем для детей-сирот.
Ранее с такой инициативой выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, напоминает Ura.ru.
«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем», — написал Клишас в своем Telegram-канале.
Сенатор указал, что инициатива не может быть реализована без серьезных поправок в Уголовный кодекс РФ, поскольку «покинуть страну - не преступление».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru