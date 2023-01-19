Клишас оценил предложение о передаче детям-сиротам имущества уехавших из России

Ранее с такой инициативой выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, напоминает Ura.ru.

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Сенатор указал, что инициатива не может быть реализована без серьезных поправок в Уголовный кодекс РФ, поскольку «покинуть страну - не преступление».

