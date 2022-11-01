Клишас: Отдельного указа об окончании частичной мобилизации не требуется
Дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас с беседе с ТАСС.
«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — подчеркнул сенатор.
Ранее президент Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране. Глава государства отметил, что обсудит с юристами необходимость отдельного указа о завершении призыва.
На минувшей неделе глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации, были призваны 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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