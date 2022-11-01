Клишас: Отдельного указа об окончании частичной мобилизации не требуется

Дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас с беседе с ТАСС.

Повестки вручаются, указа нет: Закончилась ли частичная мобилизация в России

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — подчеркнул сенатор.

Ранее президент Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране. Глава государства отметил, что обсудит с юристами необходимость отдельного указа о завершении призыва.

На минувшей неделе глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации, были призваны 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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