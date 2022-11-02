Клишас исключил возвращение смертной казни в России
Сенатор Андрей Клишас заявил, что смертную казнь в России при действующей Конституции вернуть невозможно.
«Такую позицию публично отстаивает Председатель КС (Конституционный суд, - прим. НСН) Зорькин», - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Клишас уже неоднократно заявлял, что возвращение смертной казни невозможно в текущих условиях.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в современной России, в отличие от других ядерных держав, а именно США, КНР и Индии, действует мораторий на смертную казнь. В России мораторий, по его словам, может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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