Клишас допустил введение ограничений для уехавших из-за частичной мобилизации

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — отметил сенатор.

Клишас допустил, что в законодательство могут быть внесены соответствующее изменения, пишет «Свободная пресса». При этом сенатор напомнил, что препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно: это противоречит Конституции. Кроме того, Клишас не считает, что уехавшие из страны россияне совершили преступление.

«Если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела. Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?» — отметил сенатор.

Клишас добавил, что следует ввести ограничения для работы из-за рубежа для работников транспортной безопасности и госсектора, отмечает телеканал «360».

