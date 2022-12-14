Клишас анонсировал законопроект об ограничении удалёнки для уехавших россиян
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет внесён законопроект, предполагающий ограничение удалённой работы для россиян, покинувших страну, сообщает RTVI.
Также сенатор подтвердил, что является одним из разработчиков инициативы.
Ранее Клишас в беседе с изданием «Ведомости» отметил, что российские власти могут «ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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