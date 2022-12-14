Клишас анонсировал законопроект об ограничении удалёнки для уехавших россиян

Также сенатор подтвердил, что является одним из разработчиков инициативы.

Ранее Клишас в беседе с изданием «Ведомости» отметил, что российские власти могут «ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

