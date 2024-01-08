Климовских школьников переведут на удаленку из-за аварии в котельной

По его словам, для дошкольников, чьи родители 9 января выходят на работу, будут организованы дежурные группы в других детских садах Подольска.

«Как получится подключить жилые дома, наши специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого нам потребуются 2-3 дня», - отметил глава Подмосковья.

Он добавил, что в гимназии им. Подольских курсантов есть своя котельная, поэтому здесь был организован центр помощи, где жители смогли отдохнуть и отогреться.

Ранее Воробьёв заявил, что котельная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, перейдёт под управление муниципалитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

