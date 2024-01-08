Климовских школьников переведут на удаленку из-за аварии в котельной
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале заявил, что школьники микрорайона Климовск в подмосковном Подольске будут обучаться в дистанционном формате.
По его словам, для дошкольников, чьи родители 9 января выходят на работу, будут организованы дежурные группы в других детских садах Подольска.
«Как получится подключить жилые дома, наши специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого нам потребуются 2-3 дня», - отметил глава Подмосковья.
Он добавил, что в гимназии им. Подольских курсантов есть своя котельная, поэтому здесь был организован центр помощи, где жители смогли отдохнуть и отогреться.
Ранее Воробьёв заявил, что котельная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, перейдёт под управление муниципалитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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