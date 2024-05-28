Клименко заявил, что «Алису» можно настроить по уровню политкорректности
У нейросетей есть политкорректность, у кого-то больше, у кого-то меньше, при этом законодательно регулировать этот вопрос пока не стоит, отметил в эфире НСН Герман Клименко
Создатели голосовых помощников «Алисы» и «Маруси» могут настроить их по уровню политкорректности, каждый разработчик закладывает свои критерии, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в разговоре с НСН.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев возмутился отказом «Алисы» и «Маруси» отвечать на политические вопросы. В то же время, заявил Фадеев, ответы можно найти у того же чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. Директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов заявил, что отказ в данном случае не носит идеологической подоплеки. Он уточнил, что нейросеть старается подражать всем увиденным текстам и фактически подставляет слова, исходя из того, что в подобном случае написали бы люди. При этом в алгоритме есть элемент случайности, чтобы ответы не были одинаковыми, отметил Крайнов. Клименко указал, что разработчики могут отрегулировать этот параметр.
«С "Яндексом" я бы не демонизировал историю. Есть зарубежный "Яндекс", есть российский. Просто передавили и хотят уйти вообще полностью от политических тем. Мы знаем, какие были скандалы по поводу "Википедии". Я примерно понимаю, как они делали: у нас и в Kandinsky тоже есть ограничения на определенные рисунки. Это попытка ответа на вопрос, должна ли нейронная сеть отвечать конкретно на ваш поставленный вопрос или должна быть условно политкорректна. Политкорректность присутствует, у кого-то больше, у кого-то меньше. У каждого разработчика сети есть свои критерии, которые закладывают. Уровень политкорректности определяется разработчиками», – сказал Клименко.
Он также выступил против любых законодательных инициатив в ближайшее время, касающихся политкорректности нейросетей.
«Мы находимся в начальной стадии. Думаю, что пока государству подступаться с громогласными законодательными инициативами не стоит. В Совфеде, Госдуме проходят встречи с индустрией, имеет смысл больше разговаривать друг с другом и очерчивать перспективы, куда мы идем, слушать, что говорят разработчики. Я уверен, что у всех разработчиков нейросетей проблема примерно одинаковая, просто обратили внимание на "Яндекс". Если подступаться к законодательным инициативам, нужно подождать хотя бы год, посмотреть, как все это развивается. На этапе сознания можно все сильно напортить», – резюмировал он.
Ранее уходом от ответов «Алисы» на политические вопросы возмутился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав ее «страшным трусом». В частности, нейросеть не стала отвечать на вопрос о расположении памятников Степану Бандере на Украине и не назвала дату принятия закона об изъятии российских активов в США, передает «Радиоточка НСН».
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