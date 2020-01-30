Клименко: Заблокировать Facebook в России технически невозможно
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что закон о персонализации данных на чужой территории нуждается в серьезной переработке.
Глава комиссии ОП просит Роскомнадзор подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube. Александр Малькевич утверждает, что эти ресурсы «открыто и без каких-либо последствий» нарушают нормы российского законодательства. По его словам, «в течение последних лет зарегистрированные в США социальные сети систематически пренебрегают правилами хранения и обработки персональных данных».
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что в стране принималось множество законов, связанных с регулированием интернета, которые сталкивались с одной и той же проблемой.
«У нас действительно есть много принятых законов, которые определяют попытки объяснить, что такое интернет с точки зрения законодательства. Их было много – закон о забвении, закон о персональных данных, закон о блогерах, пакет Яровой, который касался интернета и привел к большим дискуссиям в обществе. И там всегда циркулировала история – а что мы будем делать с зарубежными компаниями? Мы все время принимали законы, а они всегда игнорировали. Роскомнадзор долго уклонялся от ответа на вопрос "Что же делать?" До сих пор есть запрет суда на Telegram в силу того, что он не выполняет решения наших судов. А Роскомнадзор не может его заблокировать», - отметил он.
Собеседник НСН отметил, что закон об ответственности компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России был принят без консультаций со специалистами.
«Тем не менее наше законодательство неумолимо. Были приняты законы без консультации с интернет-сообществом. Никто нас не спрашивал, хотя и я тогда был советником, и комитет по СМИ под руководством Леонида Левина, который сейчас ушел в правительство. Было принято решение, что все крупные ресурсы должны локализовать базы данных. Мы говорили, что это технически невозможно, проще тогда все закрывать сразу. Тогда и ходила такая большая конспирологическая версия, что закон принят специально для того, чтобы всех закрыть. На самом деле закон был принят теми, кто не очень грамотно подходили к решению задач», - объяснил эксперт.
Клименко добавил, что основная проблема заключается в том, что технически и осуществить исполнение такого закона, и заблокировать крупные ресурсы не представляется возможным. Он выразил надежду, что новый министр выработает решение этой сложной задачи.
«Вопрос персонализации данных на чужой территории стоит, его надо делать, но это гораздо сложнее, чем прописывается законом и это не так просто сделать. По формальным признакам Роскомнадзор должен заблокировать и Facebook, и практически все зарубежные ресурсы, которые так или иначе коммуницируют с нашими гражданами, тот же gmail. И понятно, что ведомство пытается увиливать от ответа, так как технически забанить Facebook невозможно. Внешне это напоминает очередное китайское предупреждение. Я искренне надеюсь, что Роскомнадзор найдет сейчас какое-то решение, чтобы эту тему отложить. А новый министр связи с новым премьером, которые в целом понимают, как устроен интернет, придумают выход законодательного либо правительственного свойства из этого положения. На текущий момент то, что мы предъявляем крупным игрокам рынка, даже технически плохо осуществимо, а что главное, еще и технически плохо проверяется», - заключил он.
Как ранее сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство 31 декабря направило запросы Facebook и Twitter о локализации баз данных россиян, компании должны проинформировать ведомство до конца января. Отмечается, что ответ от данных компаний еще не получен.
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