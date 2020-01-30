Клименко: Заблокировать Facebook в России технически невозможно

Глава комиссии ОП просит Роскомнадзор подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube. Александр Малькевич утверждает, что эти ресурсы «открыто и без каких-либо последствий» нарушают нормы российского законодательства. По его словам, «в течение последних лет зарегистрированные в США социальные сети систематически пренебрегают правилами хранения и обработки персональных данных».

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что в стране принималось множество законов, связанных с регулированием интернета, которые сталкивались с одной и той же проблемой.

«У нас действительно есть много принятых законов, которые определяют попытки объяснить, что такое интернет с точки зрения законодательства. Их было много – закон о забвении, закон о персональных данных, закон о блогерах, пакет Яровой, который касался интернета и привел к большим дискуссиям в обществе. И там всегда циркулировала история – а что мы будем делать с зарубежными компаниями? Мы все время принимали законы, а они всегда игнорировали. Роскомнадзор долго уклонялся от ответа на вопрос "Что же делать?" До сих пор есть запрет суда на Telegram в силу того, что он не выполняет решения наших судов. А Роскомнадзор не может его заблокировать», - отметил он.

Собеседник НСН отметил, что закон об ответственности компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России был принят без консультаций со специалистами.