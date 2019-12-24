Клименко: «Яндекс» честно сказал, что наши данные продают банкам

«Яндекс» совместно с крупными бюро кредитных историй (БКИ) начал оценивать для банков платежеспособность россиян. БКИ располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс», в свою очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Как пишет РБК, скоринг проводится «на основе аналитических признаков, далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл представляется в банк. В итоге модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко обозначил в эфире НСН плюсы и минусы этой новации.

«Последние 5-6 лет наши данные продают. Продают крупнейшим банкам. И вот тут возникает сложная проблема: ограничивать это или нет. Весь интернет стал таким интересным, ярким только потому, что ресурсы нас знают и авторизуются под нас. И всегда есть понятие "грани". Этот спор был и есть всегда. Банки и страховые компании хотят залезть к нам в душу. Мы хотим оградить себя, чтобы быть и чувствовать себя защищенными», - пояснил эксперт.

Работа новой структуры построена так, что «обезличенные данные» из более чем 1 тысячи показателей автоматически обрабатываются и хранятся в закрытом доступе. В итоге анализа выходит одно число (у «Яндекса» и БКИ оно свое). Результат, который получает банк, «носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях». Также для получения совместного скоринга необходимо согласие человека на обработку персональных данных.

«Власти реагируют на такие истории ситуативно. И с одной стороны ничего страшного я не вижу, многие бы хотели избежать волокиты при оформлении кредитов, займов. Наши данные все равно попадают в руки контрагентов разного свойства. И тут вопрос тонкий. Если мы защитим себя, то у нас не будет того интернета, который мы видим. А если не будем защищать, будет много странных историй. Но, если честно, может быть, вовремя остановить человека и не дать ему кредит, это – благо», - отмечает Герман Клименко.