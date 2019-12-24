Клименко: «Яндекс» честно сказал, что наши данные продают банкам
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета в эфире НСН рассказал о плюсах и минусах оценки платежеспособности россиян по их поведению в сети.
«Яндекс» совместно с крупными бюро кредитных историй (БКИ) начал оценивать для банков платежеспособность россиян. БКИ располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс», в свою очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. Как пишет РБК, скоринг проводится «на основе аналитических признаков, далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл представляется в банк. В итоге модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко обозначил в эфире НСН плюсы и минусы этой новации.
«Последние 5-6 лет наши данные продают. Продают крупнейшим банкам. И вот тут возникает сложная проблема: ограничивать это или нет. Весь интернет стал таким интересным, ярким только потому, что ресурсы нас знают и авторизуются под нас. И всегда есть понятие "грани". Этот спор был и есть всегда. Банки и страховые компании хотят залезть к нам в душу. Мы хотим оградить себя, чтобы быть и чувствовать себя защищенными», - пояснил эксперт.
Работа новой структуры построена так, что «обезличенные данные» из более чем 1 тысячи показателей автоматически обрабатываются и хранятся в закрытом доступе. В итоге анализа выходит одно число (у «Яндекса» и БКИ оно свое). Результат, который получает банк, «носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях». Также для получения совместного скоринга необходимо согласие человека на обработку персональных данных.
«Власти реагируют на такие истории ситуативно. И с одной стороны ничего страшного я не вижу, многие бы хотели избежать волокиты при оформлении кредитов, займов. Наши данные все равно попадают в руки контрагентов разного свойства. И тут вопрос тонкий. Если мы защитим себя, то у нас не будет того интернета, который мы видим. А если не будем защищать, будет много странных историй. Но, если честно, может быть, вовремя остановить человека и не дать ему кредит, это – благо», - отмечает Герман Клименко.
Новый сервис в тестовом режиме уже использует Совкомбанк. Одобряют разработку ВТБ и Росбанк.«Ренессанс Кредит» пробовал работать с системой, но сейчас ей не занимается, Альфа-банк и Сбербанк не используют продукт «Яндекса» и КБИ, «Открытие» пользуется другим скоринговым сервисом.
«Персонализированная реклама – это хорошо, потому что меня, как мужчину, раздражает женская реклама. Теперь главный вопрос: до какой степени. На Западе этот вопрос регулируется судами, а у нас государство любит вмешиваться. Единственное, чего я не ожидал, что сам «Яндекс» об этом заявит. Проще было бы, если бы он отдавал данные. С этого, полагаю, и начнется дискуссия в обществе», - считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики.
2019 год отметился пугающей статистикой закредитованности россиян: каждый второй заёмщик в России отдаёт более 50% своих доходов на кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей, а Всемирный банк и вовсе предсказал России стагнацию экономики в связи с кредитными долгами граждан.
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