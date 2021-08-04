Климатолог предрек России смертельные волны жары

Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Такой прогноз дал климатолог Александр Чернокульский. В интервью «Парламентской газете» он заявил, что одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи.

«Есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах», - завил специалист.

Чернокульский подчеркнул, что уже сейчас необходимо провести мероприятия, которые позволят людям и экономике адаптироваться к меняющимся условиям.