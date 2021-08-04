Климатолог предрек России смертельные волны жары

Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Такой прогноз дал климатолог Александр Чернокульский. В интервью «Парламентской газете» он заявил, что одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи.

«Есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах», - завил специалист.

Чернокульский подчеркнул, что уже сейчас необходимо провести мероприятия, которые позволят людям и экономике адаптироваться к меняющимся условиям.

Между тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о том, что аномальная жара на юге России задержится до конца текущей недели.

«На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже +30°C <...> До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление, — заявил РИА Новости Вильфанд.

По словам специалиста, на побережье Черного моря, в районе Сочи, ожидается до +35°C, в Симферополе — +30-37°C, в Севастополе — +30-35°C, пишет Газета.ру.

При этом, как отметил синоптик, в континентальных регионах юга страны будет ещё жарче. Столбики термометров могут дотянуться до отметки +43°C в Волгоградской и Ростовской областях, а также на юге Ставрополья.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КлиматЖараРоссияПогода
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